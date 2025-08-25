2025 Ulsan Dünya Klasmanında Üniversiteler Kürek Festivali Tamamlandı
Güney Kore'nin Ulsan kentinde, 23-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 2025 Ulsan Dünya Klasmanında Üniversiteler Kürek Festivali'ne Peking, Oxford, Tokyo ve Yale üniversitelerinden öğrenci takımları katıldı.
ULSAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin Ulsan kentindeki Taehwa Nehri'nde düzenlenen kadınlar kürek yarışmasına katılan yarışmacılar, 24 Ağustos 2025.
(Fotoğraf: Yao Qilin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel