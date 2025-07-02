2025 Üçlü İşbirliği Forumu Tokyo'da Gerçekleştirildi

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Çin-Japonya-Güney Kore üçlü işbirliği mekanizması kapsamında düzenlenen 2025 Üçlü İşbirliği Forumu, Tokyo'da toplandı. Forumda, üç ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için stratejik yollar ve güncel zorluklar masaya yatırıldı.

TOKYO, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin-Japonya- Güney Kore üçlü işbirliği mekanizması kapsamında düzenlenen 2025 Üçlü İşbirliği Forumu salı günü Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlendi. 200'ün üzerinde kişinin bizzat, yüzlerce kişininse çevrimiçi olarak katıldığı forumda üç ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.

Üçlü İşbirliği Sekretaryası tarafından her yıl düzenlenen etkinlik bu yıl, "Geleceği Birlikte Şekillendirmek: Küresel Dönüşümde Üçlü İşbirliği" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte üç ülkenin karşı karşıya olduğu bölgesel ve küresel zorluklara odaklanan iki alt oturum yer aldı.

İlk oturumda stratejik ve kurumsal çerçeveler yoluyla üçlü işbirliğini güçlendirmenin yolları incelenirken, ikinci oturumda ise yaş alan toplumlar, iklim değişikliği, karbon nötr olma hedefleri ve bölgesel ekonomik entegrasyon konularında işbirliği ele alındı.

Üçlü İşbirliği Sekretaryası Genel Sekreteri Lee Hee-sup, açılış konuşmasında artan jeopolitik gerilimler, ekonomik parçalanma ve korumacılık karşısında üç ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin önemini vurguladı.

Forum, Çin-Japonya-Güney Kore üçlü işbirliği konusunda kamuoyunun farkındalığı artırmayı ve üç ülke arasında geleceğe yönelik işbirliği için içgörüler sunmayı amaçlayan en önemli yıllık etkinlerden biri haline gelmiş durumda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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