2025 Turizm Sezonu için Yenilikçi Hazırlıklar

Turizm tesislerinin satın alma yöneticileri, çalışanların işini kolaylaştıracak, misafir memnuniyetini artıracak ve sürdürülebilirliği sağlayacak trend ürünlerle 2025 sezonuna hazırlanıyor.

Antalya'da Kundu Turizm Merkezindeki bir otelde 15-18 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Buluşması, yerli ve yabancı sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Buluşma kapsamında turizm tesislerinde restorandan odalara, spa merkezlerinden havuzlara, sahil şeridinden peyzaja kadar farklı alanlarda kullanılan ekipmanlar, ürünler sergilendi.

Çalışanların işini kolaylaştıracak robotlar, misafir memnuniyetini artıracak yeni trendler, karbon ayak izini azaltacak teknoloji ürünleri ile yapay zeka uygulamaları katılımcıların ilgisini çekti.

Tesislerindeki eksiklikleri gidermek, farklılıklar kazandırmak, maliyetleri düşürmek isteyen satın alma yöneticileri, kendilerine avantaj sağlayan ürünleri inceledi.

Misafirin memnuniyetini artıracak, personelin işini kolaylaştıracak ürünler revaçta

Turizm Profesyonel Oluşum Platformu Başkanı Bülent Bilgiç, AA muhabirine, Türkiye'nin turizmde emin adımlarla ilerlediğini ve kalıcı başarılara imza attığını söyledi.

Turizmin ülke ekonomisinde önemli paya sahip olduğunu ve 60'tan fazla sektörü de etkilediğini vurgulayan Bilgiç, Antalya'nın da "turizmin başkenti" olması dolayısıyla burada buluştuklarını belirtti.

Buluşmaya Azerbaycan, KKTC, Kazakistan başta olmak üzere yurt dışından yoğun katılım olduğunu ifade eden Bilgiç, yurt içinden de ülke ekonomisine katma değer sağlayan firmaların satın alma yöneticileri, genel müdürleri ve otel sahiplerini ağırladıklarını kaydetti.

Etkinliğin sektöre önemli katkı sunduğunu dile getiren Bilgiç, "Turizm tedarikçileri, yeni teknikleri, ürünleri fiyatlarına göre değerlendirme imkanına kavuşuyorlar. Doğru firmaları doğru alıcılarla buluşturuyoruz. Aslında bir kamp oluşturuyoruz. Burada düzenlenen panellerle de yenilikler hakkına bilgi paylaşımı yapıyoruz." dedi.

Bilgiç, turizm sektörünün sürdürülebilirlik konusuna artık daha fazla yöneldiğini ve bu alanda yatırımlar yaptığını söyledi.

Etkinlikte de karbon ayak izini nötrleyen uygulamayı katılımcılarla paylaştıklarını anlatan Bilgiç, karbon ayak izinin, atıkların azaltılması gibi konuların artık sektörün daha fazla konuştuğu konu haline geldiğini kaydetti.

Sektörün geçen yıl rekor kırarak iyi bir ivme yakaladığını anımsatan Bilgiç, bu yıl da yeni bir rekor beklentisinin hakim olduğunu söyledi.

Tedarikçilerin de yeni sezona en iyi şekilde hazırlandığını vurgulayan Bilgiç, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ve Antalya için turizm olmazsa olmaz. Misafir konforunu önemsiyoruz. Hizmet kalitesini artıracak, personelin işini kolaylaştıracak iç ve dış mekanlarda kullanılacak ekipmanlardan mutfak malzemelerine kadar her alanda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yeni sezona hazırız. Türkiye turizmde hizmet kalitesi noktasında dünyada birinci. Misafirini önemseyen, konseptini misafirini memnun etmek amacıyla tasarlayan bir ülke. Bunun da etkilerini görüyoruz."

Ekstra otel otomasyon sistemleri üzerine faaliyet gösteren firmanın sahibi Kemal Oral da otellerde karbon salımının sıfırlanması konusunun çok önemli bir süreç haline geldiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde başlatılan Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyonunu almak isteyen tesislerin, belli kriterleri yerine getirmesi gerektiğini ve bu konunun da kriterler arasında yer aldığını belirten Oral, rezervasyon yaptıran turistlerin de buna dikkat ettiklerini kaydetti.

Tesislerin de bu alanda yatırım yapmaya başladıklarını anlatan Oral, 2025 sezon hazırlıklarında karbon salımını sıfırlayacak teknolojik sistemlerin ön plana çıktığını bildirdi.

Oral, yapay zeka uygulamalarının da artık sektörde geniş yer tutmaya başladığına işaret etti.

Otel sahipleri ve tedarikçiler için yeni trendlerden birinin de yapay zekayla çalışan bir alım ve satım portalı olduğunu dile getiren Oral, "Bu portal, fiyat dalgalanmalarını minimuma indirilerek ürünlerin direkt üreticiden veya ana tedarikçiden en uygun fiyatlarla alınmasını dolayısıyla hem alıcının hem de satıcının haklarının en iyi şekilde korunmasını sağlıyor." dedi.