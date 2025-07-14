2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

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ÖSYM, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin web sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'da tercihleri alınan 2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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