2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin web sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'da tercihleri alınan 2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel