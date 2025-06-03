2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM’nin resmi web sitesinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mayıs'ta tercihleri alınan 2025-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel