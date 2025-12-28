Haberler

Milli Savunma Bakanlığı: 2025 Terörle Mücadelede Yeni Bir Sürecin Başladığı Tarihi Bir Yıl Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılının terörle mücadelede tarihi bir yıl olduğunu ve terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, "2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları da her zamanki kararlılıkla devam etti" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak 2025 yılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için faaliyetlerimizi azim ve kararlılıkla sürdürdük. Bu kapsamda terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından dost, kardeş ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek olmaya kadar birçok noktada çalışmalar yürütüldü.

2025 yılı aynı zamanda terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları da her zamanki kararlılıkla devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Hudut namustur' anlayışıyla ülkemizin sınırlarını 7/24 esasıyla korumaya devam ediyor. Her karış toprak, geçit ve sınır hattı yüksek teknolojinin yanı sıra Mehmetçiğimizin vefakar nöbetleriyle izleniyor. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için sınır güvenliğinde etkin güvenlik tedbirleri almaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı