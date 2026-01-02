Haberler

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 2025 Yılında En Az 391 Kadın Öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'na (TKDF) göre, 2025 yılı boyunca erkekler tarafından en az 391 kadın öldürüldü. Kadınların çoğu evlerinde, ateşli silahlarla ve aile içindeki erkekler tarafından katledildi.

(ANKARA) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) verilerine göre, 2025 yılı boyunca erkekler tarafından en az 391 kadın öldürüldü. Kadınların yüzde 64,7'si evlerinde, en çok ateşli silahlarla ve çoğunlukla aile içinden erkekler tarafından katledildi.

TKDF, 2025 yılı boyunca erkekler tarafından en az 391 kadının katledildiğini açıkladı. Federasyonun sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, kadınların büyük bir bölümü en güvende olmaları gereken yer olan evlerinde yaşamını yitirdi.

verilere göre, katledilen kadınların yüzde 64,7'si kendi evlerinde öldürüldü. Kadın cinayetlerinde en sık kullanılan yöntemin ateşli silahlar olduğu belirtilirken, faillerin büyük çoğunluğunu aile içinden erkeklerin oluşturduğu vurgulandı.

Kadın cinayetlerinin en fazla görüldüğü iller ise İstanbul, Diyarbakır ve İzmir oldu. Buna göre 2025 yılında İstanbul'da 54, Diyarbakır'da 21, İzmir'de 20, Antalya'da 19, Ankara'da 16 ve Adana'da 14 kadın cinayeti kayda geçti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor

Dalga geçtiği isim dünya devine imza atıyor
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi