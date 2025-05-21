2025 Taklamakan Rallisi Başladı
2025 Taklamakan Rallisi, 21 Mayıs'ta Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu kentinde başladı. Bu yıl 23 motosiklet ve 105 aracın katıldığı rallide, yarışmacılar 5.200 kilometrelik parkurda zorlu hava koşulları ve karmaşık arazilerle mücadele edecek.
URUMQİ, 21 Mayıs (Xinhua) -- 2025 Taklamakan Rallisi salı günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu kentinde başladı.
Bu yıl düzenlenen rallide 23 motosiklet ve 105 araç yarışıyor. 1 Haziran'da sona erecek rallide yarışmacılar çöller ve Gobi düzlüklerindeki 2.350 kilometrelik süreli özel etaplar da dahil olmak üzere yaklaşık 5.200 kilometre boyunca aşırı sıcak ve karmaşık topografya ile mücadele edecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel