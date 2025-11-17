2025 Sözleşmeli Öğretmenlik Atamaları Başladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atamaları sürecinin başladığını ve sonuçların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacağını duyurdu.
(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması sürecinin başladığını, atama sonuçlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacağını bildirdi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel