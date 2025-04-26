2025 Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

SHANGHAİ, 26 Nisan (Xinhua) -- "İnovasyonu Kucaklamak, Geleceği Güçlendirmek" temasıyla düzenlenen ve 2025 Shanghai Otomobil Fuarı olarak da bilinen 21. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, 26 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.000 tanınmış işletmenin katılımıyla Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde devam ediyor.

Otomobil üreticileri fuarda, yeni modellerin tanıtımının yanı sıra akıllı sürüş, yapay zeka sistemleri ve akıllı kokpitler gibi en son akıllı araç teknolojilerini de sergiliyor.