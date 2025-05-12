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2025 Shanghai Okçuluk Dünya Kupası'nda Madalyalar Dağıtıldı

2025 Shanghai Okçuluk Dünya Kupası'nda Madalyalar Dağıtıldı
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2025 Shanghai Okçuluk Dünya Kupası 2. Etap Makaralı Yay Karışık Takım Yarışı'nda Güney Kore altın, Çin gümüş, Türkiye ise bronz madalya kazandı.

SHANGHAİ, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2025 Shanghai Okçuluk Dünya Kupası 2. Etap Makaralı Yay Karışık Takım Yarışı ödül töreninde altın madalya kazanan Güney Kore takımı (altta), gümüş madalya kazanan Çin takımı (üstte solda) ve bronz madalya kazanan Türkiye takımı, 11 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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