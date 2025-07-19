2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Qingdao'da Başladı

QİNGDAO, 19 Temmuz (Xinhua) -- "Yeni Fırsatları Paylaşmak, Yeni Ortak Kalkınma Arayışları" temasıyla düzenlenen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı, cuma günü Çin'in Qingdao kentinde başladı. Ziyaretçiler, fuarda Azerbaycan ve Hindistan gibi ülkelere ait pavyonlara yoğun ilgi göstererek sergilenen ürünleri yakından inceledi.