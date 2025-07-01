2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Dijital Ekonomi Forumu Tianjin'de Düzenlenecek

2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Dijital Ekonomi Forumu Tianjin'de Düzenlenecek
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10-11 Temmuz tarihlerinde Tianjin'de gerçekleşecek forum, 'Dijital Ekonomide Yeni Bağlar, İşbirliği için Yeni Ufuklar' temasıyla, dijital dönüşüm ve işbirliği konularını ele alacak. Etkinliğe Çin ve yurtdışından 600'ü aşkın katılımcı beklentisi var.

TİANJİN, 1 Temmuz (Xinhua) -- 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Dijital Ekonomi Forumu, 10-11 Temmuz tarihlerinde Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlenecek.

Organizatörlerin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, "Dijital Ekonomide Yeni Bağlar, İşbirliği için Yeni Ufuklar" temasıyla düzenlenecek forum, örgüte yeni kalkınma alanları kazandırmayı ve dijital dönüşümün bölge halklarına sağladığı faydaları artırmayı hedefliyor.

Forumda Çin ve yurtdışından 600'ü aşkın katılımcı veri dolaşımı ve ticareti, endüstriyel dijitalleşme, dijital altyapı, yapay zeka uygulamaları, akıllı şehirler ve dijital beceri geliştirme gibi, üye ülkelerin ortak gündeminde yer alan konuları ele alacak.

Etkinlik, Ulusal Veri İdaresi (NDA) ve Tianjin belediye yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

NDA Müdür Yardımcısı Yu Ying basın toplantısında Çin'in dijital ekonomi konusunda uluslararası işbirliğine büyük önem verdiğini söyledi.

Çin, NDA'nın Ekim 2023'te kurulmasından bu yana aralarında Rusya, Brezilya, Macaristan, Nijerya ve Malezya'nın da bulunduğu 26 ülkeyle dijital ekonomi alanında işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

Yu, Çin'in son yıllarda dijital ekonomiyi geliştirme konusunda olumlu ilerleme kaydettiğini ve temel dijital ekonomi sektörünün katma değerinin 2024 yılı sonu itibarıyla gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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