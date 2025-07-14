2025 Schoenfeld Uluslararası Yaylı Çalgılar Yarışması Harbin'de Başladı

HARBİN, 14 Temmuz (Xinhua) -- 2025 Schoenfeld Uluslararası Yaylı Çalgılar Yarışması, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de başladı. Pazar günü başlayan yarışmaya 22 ülkeden 100'den fazla üst düzey uluslararası yarışmacı katılıyor.

Yarışmanın ve Schoenfeld Uluslararası Müzik Topluluğu'nun başkanı Xue Suli, etkinliğin, küresel müzik kültürünün tanıtılmasına ve yetenekli sanatçıların keşfedilmesine katkı sağladığını söyledi.

Harbin Belediye Başkan Yardımcısı Wang Bo, Harbin'in asırlık bir müzik mirasına sahip olduğunu vurgulayarak yarışmanın 2020 yılından bu yana sürekli Harbin'de düzenlendiğini kaydetti. Wang, uzun süredir devam eden ulusal Harbin Yaz Müzik Konserleri'nin simgesel öneme sahip etkinliklerinden olan yarışmanın, yaylı çalgı müziğini ve kültürel alışverişi de teşvik ettiğini belirtti.

İlk kez 2013 yılında müzisyenler Alice ve Eleonore Schoenfeld'in onuruna düzenlenen yarışma, 2014 yılından itibaren Harbin'de yapılmaya başlandı ve o tarihten bu yana dört kez düzenlendi. Dünya Uluslararası Müzik Yarışmaları Federasyonu'na 2017 yılında kabul edilen yarışma, 2021 yılında federasyonun yönetim kurulunda Çin'i temsil eden ilk organizasyon oldu.