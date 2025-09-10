Haberler

2025 Sayıştay Eleme Sınavı Başvuruları Başladı

Güncelleme:
ÖSYM, 1 Kasım'da yapılacak 2025 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı için başvuruların 18 Eylül'e kadar alınacağını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 1 Kasım'da uygulanacak 2025 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 18 Eylül'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-Sayıştay Eleme Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
