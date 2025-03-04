DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor

İmralı heyeti, kritik tarihi verdi: Başlıyoruz
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı hakkında iddianame hazırladı

Yaptığı pahalıya patladı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor
CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma

CHP'nin İstanbul İl Kongresi için soruşturma başlatıldı
Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli

2025 Şanghay Uluslararası İmalat Makineleri Fuarı Başladı

2025 Şanghay Uluslararası İmalat Makineleri Fuarı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanghay'da düzenlenen 2025 Uluslararası İmalat Makineleri Fuarı, 1.200 yerli ve yabancı işletmenin katılımıyla yeni enerji araçları ve havacılık ekipmanları gibi sektörlere odaklanıyor.

SHANGHAİ, 4 Mart (Xinhua) -- 2025 Shangai Uluslararası İmalat Makineleri Fuarı pazartesi günü Shangai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Sektörden yaklaşık 1.200 yerli ve yabancı işletmenin katıldığı fuar, yeni enerjili araçlar, elektronik ekipman imalatı ve havacılık ekipmanları gibi yüksek talep gören sektörlere özel işleme çözümleri sunmaya odaklanıyor.

Ziyaretçiler, Bilgisayarlı Sayısal Denetim (CNC) imalat makinelerinin temel işlevsel bileşenlerini, lazer işleme ekipmanlarını, sac metal taşlama aletlerini, çeşitli ilgili ürünleri ve en son teknolojileri tanıtan bir dizi sergiyi keşfetme fırsatı buldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Bakın, Osimhen olmasa Galatasaray kaçıncı sırada
img

Edip Akbayram'ın ekonomi yorumu yeniden gündem oldu
img

Ünlü oyuncu Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda yeni perde! Hayali ihalenin sevkiyatı petrol tankeriyle yapılmış

Hayali ihaleye garip sevkiyat! Petrol tankeriyle domates taşımışlar
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor
Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Cenazeye damga vuran an
Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler

Usta ismin cenazesinde skandal görüntüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.