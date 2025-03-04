2025 Şanghay Uluslararası İmalat Makineleri Fuarı Başladı

SHANGHAİ, 4 Mart (Xinhua) -- 2025 Shangai Uluslararası İmalat Makineleri Fuarı pazartesi günü Shangai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Sektörden yaklaşık 1.200 yerli ve yabancı işletmenin katıldığı fuar, yeni enerjili araçlar, elektronik ekipman imalatı ve havacılık ekipmanları gibi yüksek talep gören sektörlere özel işleme çözümleri sunmaya odaklanıyor.

Ziyaretçiler, Bilgisayarlı Sayısal Denetim (CNC) imalat makinelerinin temel işlevsel bileşenlerini, lazer işleme ekipmanlarını, sac metal taşlama aletlerini, çeşitli ilgili ürünleri ve en son teknolojileri tanıtan bir dizi sergiyi keşfetme fırsatı buldu.