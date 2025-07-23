2025 Özel Yetenek Sınavı Başvuruları Başladı

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ÖSYM, üniversitelerin spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi için 2025-Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvurularını başlattı. Adaylar başvurularını 28 Temmuz'a kadar yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2025-Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-ÖZYES başvuruları, 28 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını Ösym'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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