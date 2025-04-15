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2025 Osaka Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

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Osaka'da düzenlenen 2025 Fuarı, 'Yaşamlarımız için Geleceğin Toplumunu Tasarlamak' temasıyla başladı. Fuar, 6 ay sürecek ve 160'tan fazla ülke ve kuruluş katılacak.

OSAKA, 15 Nisan (Xinhua) -- Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen Osaka Fuarı'ndaki bir pavyon, 14 Nisan 2025.

2025 Osaka Fuarı, "Yaşamlarımız için Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" temasıyla pazar günü kapılarını ziyaretçilere açtı. 6 ay sürecek fuara 160'tan fazla ülke, bölge ve uluslararası kuruluş katılıyor. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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