2025 Osaka Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
Osaka'da düzenlenen 2025 Fuarı, 'Yaşamlarımız için Geleceğin Toplumunu Tasarlamak' temasıyla başladı. Fuar, 6 ay sürecek ve 160'tan fazla ülke ve kuruluş katılacak.
OSAKA, 15 Nisan (Xinhua) -- Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen Osaka Fuarı'ndaki bir pavyon, 14 Nisan 2025.
2025 Osaka Fuarı, "Yaşamlarımız için Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" temasıyla pazar günü kapılarını ziyaretçilere açtı. 6 ay sürecek fuara 160'tan fazla ülke, bölge ve uluslararası kuruluş katılıyor. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel