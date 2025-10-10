2025 Nobel Barış Ödülü Maria Corina Machado'ya Verildi

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Maria Corina Machado'ya verildi

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde yapılan basın toplantısında, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı.

Venezuelalı Maria Corina Machado, "Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları" dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

Nobel Barış Komitesinden yapılan açıklamada, "Sumate adlı, demokratik gelişime adanmış kuruluşun kurucularından biri olarak Machado, 20 yılı aşkın bir süre özgür ve adil seçimleri savundu." ifadesi kullanıldı.

Machado'nun, Venezuela'daki muhalefeti bir araya getiren kilit birleştirici bir figür olduğuna işaret edilen açıklamada, "Machado, Venezuela'da demokrasiyi ilerletme yönündeki çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü alıyor." denildi.

2024 Nobel Barış Ödülü'nü dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo kazanmıştı.

Maria Corina Machado kimdir?

1967'de Venezuela'da dünyaya gelen ve mühendislik ile maliye eğitimine de sahip bir siyasetçi olan Machado, 1992'de başkent Karakas'taki kimsesiz çocuklara yardım etmek amacıyla "Atenea Vakfı"nı kurdu.

2002'de ise "özgür ve adil seçimleri destekleyen Sumate"nin kurucularından olan Machado, 2010'da rekor sayıda oy alarak Ulusal Meclis'e seçildi.

Hükümet tarafından 2014'te görevinden alınan Machado, "Vente Venezuela" muhalefet partisinde liderliğini sürdürüyor.

Nobel Ödülleri hakkında

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan, ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.