2025 New York Uluslararası Otomobil Fuarı Kapılarını Açtı

NEW YORK, 17 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Javits Center'da düzenlenen 2025 New York Uluslararası Otomobil Fuarı, çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Etkinlik, 27 Nisan'da sona erecek.