2025 Kuşak ve Yol Gazeteciler Forumu Gerçekleşti

NANCHANG, 20 Temmuz (Xinhua) -- 2025 Kuşak ve Yol Gazeteciler Forumu, "Gazetecilerin Gücüyle Medeniyetler Diyaloğu ve Küresel Modernleşmeyi Teşvik Etmek" temasıyla düzenlendi.

Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Ganzhou kentinde düzenlenen foruma 50'den fazla ülke ve bölgeden gazeteci dernekleri ve medya kuruluşlarndan yaklaşık 100 temsilci katıldı. Etkinlik boyunca temsilciler, açılış konuşmaları ve paralel diyaloglar gibi birçok faaliyete katıldı.

Tüm Çin Gazeteciler Derneği Başkanı He Ping, açılış konuşmasında dünyanın dört bir yanından medya kuruluşlarının, medeniyetler arasında refahı teşvik etmek için karşılıklı anlayış köprüleri kurup medeniyetlerin sürekliliğini güvence altına almak üzere barışın sesini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kuşak ve Yol Gazeteciler Ağı Dönem Başkanı Andrey Krivaşeyu, çeşitli ülkelerden gazetecileri, objektif habercilik ile yanlış anlamaları ve önyargıları azaltmak için işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

Forumda yabancı gazeteciler ve Çinli belediye başkanları arasındaki diyalogların yanı sıra medeniyet diyalogları ve yapay zeka konularına odaklanan paralel tartışma toplantıları yapıldı.