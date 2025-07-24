2025 KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı ile bazı kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşabilir.
??????? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 10-17 Temmuz'da alınan KPSS-2025/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel