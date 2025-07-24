2025 KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

??????? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 10-17 Temmuz'da alınan KPSS-2025/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.