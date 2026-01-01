Siirt'te yılın son bebeği dünyaya geldi
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan 2025'in son bebeği, Rıdvan ve Betül Çiçek çiftinin erkek bebeği oldu. Bebeğin sağlık durumu iyi, 2 kilo 600 gram ağırlığında. Baba Çiçek, büyük mutluluk yaşadıklarını açıkladı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2025'in son bebeği dünyaya geldi.
Hastaneye başvuran Rıdvan ve Betül Çiçek çiftinin erkek bebeği saat 21.31'de doğdu.
Bebeğin 2 kilo 600 gram ağırlığında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Baba Çiçek, gazetecilere, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "Allah herkese nasip etsin. Eşimle ortak bir kararla bebeğimize isim vereceğiz." dedi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel