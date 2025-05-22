2025 İlk Çeyrek İstihdam Endeksi Açıklandı

2025 İlk Çeyrek İstihdam Endeksi Açıklandı
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TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki istihdam endeksi 2025’in ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre %0,2 azaldı. Sanayi ve inşaat sektörlerinde düşüş yaşanırken, ticaret-hizmet sektöründe ise %0,4 artış kaydedildi.

(ANKARA) - Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde, 2024'ün son çeyreğine göre yüzde 0,2 azaldı. Endeks, alt sektörlerden sanayide yüzde 1,1 ve inşaat sektöründe yüzde 0,8 azalırken, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,4 artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025'in ilk çeyreğinde çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 2,0 azaldı. Ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 ve inşaat sektöründe ise yüzde 2,6 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksinde, 2025 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artış yaşandı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 4,2 artış kaydedildi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 38,5, inşaat sektöründe yüzde 43,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,1 arttı.

İstihdam endeksinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 düşüş

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 ve inşaat sektöründe yüzde 0,8 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 artış kaydedildi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde 1,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,5 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endekste sanayi sektöründe yüzde 8,4, inşaat sektöründe yüzde 12,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,7 artış kaydedildi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,5 arttı. Alt sektörlerden sanayi sektöründe artış yüzde 39,6, inşaat sektöründe yüzde 41,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 43,0 oldu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4 arttı. Sanayi sektöründe endeksteki artış yüzde 39,4, inşaat sektöründe yüzde 40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,1 oldu. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde ise yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,1 artış kaydedildi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 40,9, inşaat sektöründe yüzde 46,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 42,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,5, inşaat sektöründe yüzde 10,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,6 yükseldi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,5, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,8, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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