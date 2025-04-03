Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

İmamoğlu'na destek için açılan stantta bıçaklı saldırı
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

2025 Hong Ting Forumu Nairobi'de Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 2025 Hong Ting Forumu, Çin-Afrika işbirliğini ilerletmek için modernleşme yollarını araştırmayı amaçlıyor. Yetkililer, diplomatlar ve akademisyenlerin katıldığı forum, 'Modernleşme Yolunda Çin-Afrika Diyaloğu' temasıyla yapıldı.

NAİROBİ, 3 Nisan (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 2025 Hong Ting Forumu, 2 Nisan 2025.

2025 Hong Ting Forumu çarşamba günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de üst düzey hükümet yetkilileri, diplomatlar, akademisyenler, sektör yöneticileri ve medya çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Forum, modernleşme konusunda Çin- Afrika işbirliğini ilerletmenin yollarını araştırmayı amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı Afrika Bölge Bürosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen forum, "Modernleşme Yolunda Çin-Afrika Diyaloğu" temasıyla gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.