2025 Hong Ting Forumu Nairobi'de Gerçekleştirildi
Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 2025 Hong Ting Forumu, Çin-Afrika işbirliğini ilerletmek için modernleşme yollarını araştırmayı amaçlıyor. Yetkililer, diplomatlar ve akademisyenlerin katıldığı forum, 'Modernleşme Yolunda Çin-Afrika Diyaloğu' temasıyla yapıldı.
NAİROBİ, 3 Nisan (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 2025 Hong Ting Forumu, 2 Nisan 2025.
2025 Hong Ting Forumu çarşamba günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de üst düzey hükümet yetkilileri, diplomatlar, akademisyenler, sektör yöneticileri ve medya çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Forum, modernleşme konusunda Çin- Afrika işbirliğini ilerletmenin yollarını araştırmayı amaçlıyor.
Xinhua Haber Ajansı Afrika Bölge Bürosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen forum, "Modernleşme Yolunda Çin-Afrika Diyaloğu" temasıyla gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel