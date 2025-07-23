2025 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli Markalar İlgi Gördü
Endonezya'nın Tangerang kentinde düzenlenen fuarda Çinli otomobil markalarının sergileri ziyaretçilerin ilgisini çekti. 32'nci kez düzenlenen fuar, 24 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.
TANGERANG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletine bağlı Tangerang kentinde düzenlenen 2025 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nın özel medya gününde Çinli otomobil markaları ziyaretçilerin ilgisini topladı.
Endonezya Kongre ve Sergi Merkezi'nde 32'ncisi düzenlenen fuar, 24 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel