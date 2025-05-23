2025 Euroleague Final Four Maçları Abu Dabi'de Oynanacak

(İSTANBUL) - 2025 Euroleague Final Four maçları, 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'de oynanacak ve Ataşehir Festival Park'ta dev ekranda canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos ve Olympiakos - Monaco arasında 23 Mayıs Cuma günü oynanacak yarı final maçlarının ardından, 25 Mayıs Pazar günü de final ve üçüncülük maçları dev ekranlarda izlenebilecek.

Dörtlü final birbirinden heyecanlı maçlara sahne olurken, Fenerbahçe Beko'nun mücadele vereceği basketbol maçlarında Ataşehir Festival Park'taki coşku doruğa oluşacak.

Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunda şampiyonluk mücadelesi veren dört takımın maçları, Ataşehir Festival Park'ta muhteşem bir atmosferde yaşanacak.