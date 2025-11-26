2025 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Kasım'da yapılacak 2025 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar belgelerine OSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak e-TEP/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesi işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
