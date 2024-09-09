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2025 Eğitim ve Öğretim Yılında 764 Bin Öğrenci İçin Ders Zili Çaldı

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Şanlıurfa'da yeni eğitim ve öğretim yılında 2 bin 626 okulda 764 bin öğrenci için ders zili çaldı. Öğrenciler, tatillerinin ardından okullarına dönerek yeni ders yılına başladılar. Vali Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada eğitimin önemine vurgu yaparak, yeni neslin yetiştirilmesi için destek çağrısında bulundu.

2025 eğitim ve öğretim yılında 2 bin 626 okulda 764 bin öğrenci için ders zili çaldı.

Şanlıurfa'da yaz tatilinin sona ermesinin ardından yeni ders yılının ilk ders zili çaldı. Sabah saatlerinde okulun yolunu tutan öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarında eğitim görmeye başladı. Okula yeni başlayan öğrencileri ise velileri okullara getirdi. Birçok öğrenci tatillerinin güzel geçtiğini, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediklerini ifade etti. Yeni eğitim öğretim yılı için Türk Anneler Derneği (TAD) Rasime Polat İlkokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Törende konuşan Vali Hasan Şıldak öğrencilere başarı dileyerek, "Şanlıurfa'da güvenli okullarda yeni neslin yetiştirilmesi söz konusu. Eğitimi çok önemsiyoruz. Şehrimizin gelişimi ve dönüşüm için, daha güzel bir Şanlıurfa için hep birlikte eğitime destek olmaya devam edelim. Hep birlikte mücadelemizi sürdürelim diyorum. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. 2 bin 626 okulumuzda 23 bin 692 sınıfta 764 bin öğrencimiz eğitim öğretime başlıyor. Şu anda da görevli 25 bin 128 öğretmenimizle birlikte eğitimde ilk ders zilini çaldık. Bütün eğitimcilerimize, okullardaki yöneticilerimize, müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, tüm velilerimize ve çocuklarımıza hayırlara vesile olsun diyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hasan Şıldak Şanlıurfa Eğitim Güncel Tören

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