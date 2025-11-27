2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilirler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-EUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18-24 Kasım'da tercihleri alınan EUS için yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel