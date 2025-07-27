2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı Şanghay'da Başladı

SHANGHAİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- 2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı cumartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde başladı. Açılış törenine yurtiçi ve yurtdışından 1.000'i aşkın yetkili ile sektör, üniversite ve araştırma enstitülerinin temsilcileri katıldı.