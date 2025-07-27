2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı Şanghay'da Başladı

2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı Şanghay'da Başladı
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Şanghay'da düzenlenen 2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na yurt içi ve yurt dışından 1.000'i aşkın katılımcı iştirak etti.

SHANGHAİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- 2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı cumartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde başladı. Açılış törenine yurtiçi ve yurtdışından 1.000'i aşkın yetkili ile sektör, üniversite ve araştırma enstitülerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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