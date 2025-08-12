2025 Dünya Robot Konferansı Beijing'de Başladı

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Dünya Robot Konferansı'nda, insansı robotların ön plana çıktığı hızla gelişen robotik zeka teknolojisi sergileniyor. Etkinlik küresel ölçekte ve özellikle Çin'de kaydedilen önemli ilerlemeleri gözler önüne sererken, gelecekteki ticari uygulama senaryolarına da ışık tutuyor.

"Robotları Daha Akıllı ve Daha Zeki Hale Getirmek" temasıyla cuma günü başlayan ve beş gün sürecek olan konferans, forumlar, sergiler, yarışmalar ve ağ oluşturma etkinliklerini kapsıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen 200'den fazla robotik şirket, en son inovasyonlarını sergilemek için konferansta yer alıyor.