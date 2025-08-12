2025 Dünya Robot Konferansı Beijing'de Başladı

2025 Dünya Robot Konferansı Beijing'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Dünya Robot Konferansı, insansı robotların ön plana çıktığı robotik zeka teknolojisini sergiliyor. Konferans, global robotik gelişmeleri ve ticari uygulama senaryolarını gözler önüne seriyor.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Dünya Robot Konferansı'nda, insansı robotların ön plana çıktığı hızla gelişen robotik zeka teknolojisi sergileniyor. Etkinlik küresel ölçekte ve özellikle Çin'de kaydedilen önemli ilerlemeleri gözler önüne sererken, gelecekteki ticari uygulama senaryolarına da ışık tutuyor.

"Robotları Daha Akıllı ve Daha Zeki Hale Getirmek" temasıyla cuma günü başlayan ve beş gün sürecek olan konferans, forumlar, sergiler, yarışmalar ve ağ oluşturma etkinliklerini kapsıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen 200'den fazla robotik şirket, en son inovasyonlarını sergilemek için konferansta yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu

Süper Lig'in şampiyon takımına sponsor oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.