2025 Dünya Oyunları'nın Kapanış Töreni Chengdu'da Gerçekleşti

Güncelleme:
Çin’in Chengdu şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları’nın kapanış töreni, havai fişek gösterileri ve müzik performanslarıyla sona erdi.

CHENGDU, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nın kapanış töreni, pazar günü havai fişek gösterileri, ses sanatçılarının performansları ve Uluslararası Dünya Oyunları Birliği'nin bayrak devir teslim süreciyle sona erdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
