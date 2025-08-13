2025 Dünya Oyunları'nda Kick Boks Yarı Finalleri başladı
Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks erkekler K1 kategorisi 63,5 kilo yarı final mücadelesinde, Özbek sporcu Asilbek Sodikov, Azerbaycanlı sporcu Amin Guliyev ile karşı karşıya geldi.
CHENGDU, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks erkekler K1 kategorisi 63,5 kilo yarı finalinde Azerbaycanlı sporcu Amin Guliyev ile mücadele eden Özbek sporcu Asilbek Sodikov (sağda), 13 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
