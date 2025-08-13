2025 Dünya Oyunları'nda Kick Boks Yarı Finalleri başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks erkekler K1 kategorisi 63,5 kilo yarı final mücadelesinde, Özbek sporcu Asilbek Sodikov, Azerbaycanlı sporcu Amin Guliyev ile karşı karşıya geldi.

CHENGDU, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks erkekler K1 kategorisi 63,5 kilo yarı finalinde Azerbaycanlı sporcu Amin Guliyev ile mücadele eden Özbek sporcu Asilbek Sodikov (sağda), 13 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişanlısını başkasıyla basınca çıldırdı! Dakikalarca böyle ilerledi

Nişanlısını başkasıyla basınca çıldırdı! Dakikalarca böyle ilerledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.