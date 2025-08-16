2025 Dünya Oyunları'nda Hızlı Tırmanış Ödülleri Sahiplerini Buldu
Çin'in Chengdu şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda erkekler hızlı tırmanış bireysel 4 branşında madalyalar sahiplerini buldu. Altın madalyayı Long Jianguo kazanırken, gümüş ve bronz madalyalar sırasıyla Kiromal Katibin ve Rishat Khaibullin'e verildi.
CHENGDU, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda erkekler hızlı tırmanış bireysel 4 branşında düzenlenen ödül töreninde poz veren altın madalya kazanan Çinli sporcu Long Jianguo (ortada), gümüş madalya kazanan Endonezyalı sporcu Kiromal Katibin (solda) ve bronz madalya kazanan Kazak sporcu Rishat Khaibullin, 15 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Cheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel