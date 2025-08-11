2025 Dünya Oyunları'nda Geleneksel Yüz Değiştirme Gösterisi

Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda akrobatik cimnastik finalinden önce geleneksel 'bian lian' yüz değiştirme gösterisi yapıldı.

CHENGDU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda, akrobatik cimnastik branşı erkekler kategorisi finali öncesinde izleyicilere "bian lian" diye bilinen geleneksel yüz değiştirme gösterisi sergilendi, 10 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
