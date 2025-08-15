2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları Beijing'de Başladı

2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları Beijing'de Başladı
Çin'in başkenti Beijing'de başlayan 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda, 16 ülkeden 280 takım, akıllı karar verme ve işbirliğine dayalı beceriler sergiliyor. Yarışmalar, atletizmden beceriye dayalı görevlere kadar çeşitli etkinlikleri içeriyor.

Çin'in başkenti Beijing'de perşembe günü başlayan 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda insansı robotların akıllı karar verme ve işbirliğine dayalı hareket alanlarındaki güncel gelişmeler sergileniyor.

Çin'in başkenti Beijing'de perşembe günü başlayan 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda insansı robotların akıllı karar verme ve işbirliğine dayalı hareket alanlarındaki güncel gelişmeler sergileniyor.

Oyunlarda aralarında ABD, Almanya ve İtalya'nın da bulunduğu 16 ülkeden 280 takım, cuma gününden pazar gününe kadar Ulusal Hız Pateni Pisti'nde yarışacak.

Yarışmacılar, koşu, uzun atlama, serbest egzersizler ve futbol gibi atletizm yarışmalarının yanı sıra, farklı senaryolarda malzeme taşıma, ilaçları düzenleme ve temizlik gibi beceriye dayalı görevleri içeren 26 etkinliğe katılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
