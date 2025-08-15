2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları Beijing'de Başladı

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları'ndan görüntüler

Çin'in başkenti Beijing'de perşembe günü başlayan 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda insansı robotların akıllı karar verme ve işbirliğine dayalı hareket alanlarındaki güncel gelişmeler sergileniyor.

Oyunlarda aralarında ABD, Almanya ve İtalya'nın da bulunduğu 16 ülkeden 280 takım, cuma gününden pazar gününe kadar Ulusal Hız Pateni Pisti'nde yarışacak.

Yarışmacılar, koşu, uzun atlama, serbest egzersizler ve futbol gibi atletizm yarışmalarının yanı sıra, farklı senaryolarda malzeme taşıma, ilaçları düzenleme ve temizlik gibi beceriye dayalı görevleri içeren 26 etkinliğe katılacak.

