2025 Dünya Gençlik Kalkınma Forumu Suzhou'da Başladı

SUZHOU, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde düzenlenen 2025 Dünya Gençlik Kalkınma Forumu'nun açılış töreninden önce toplu fotoğraf çektiren gençlik temsilcileri, 15 Temmuz 2025.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde düzenlenen 2025 Dünya Gençlik Kalkınma Forumu 100'den fazla ülke ve bölgenin yanı sıra 17 uluslararası kuruluştan yaklaşık 500 kişinin katılımıyla salı günü başladı.

"Küresel Kalkınma için Gençlik Potansiyelini Ortaya Çıkarmak" temalı etkinlik, teknolojik yenilik, yeşil kalkınma ve kültürel etkileşim gibi alanlarda görüşlerini paylaşmak üzere dünyanın dört bir yanından gençlik işleri bakanları, gençlik örgütleri liderleri ve gençlik temsilcilerini ağırladı. (Fotoğraf: Han Xiaoyu/Xinhua)