2025 Dünya Akıllı Endüstri Fuarı Chongqing'de Başladı
Çin'in Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen fuarda yapay zeka rehabilitasyon sistemleri, giyilebilir cihazlar ve yaşlı bakımı robotları sergilendi.
CHONGQİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- 2025 Dünya Akıllı Endüstri Fuarı, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde cuma günü başladı. Fuarda, yapay zeka rehabilitasyon sistemleri, taşınabilir giyilebilir cihazlar, yaşlı bakımı robotları ve yaşlı dostu ekipmanlar gibi ileri düzeydeki başarılar sergilendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel