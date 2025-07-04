2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 1. dönem yerleştirme sonuçları duyuruldu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 24-30 Haziran'da tercihleri alınan 2025-DUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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