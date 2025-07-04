2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 1. dönem yerleştirme sonuçları duyuruldu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 24-30 Haziran'da tercihleri alınan 2025-DUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel