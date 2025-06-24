2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Tercihleri Başladı

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ÖSYM, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercihler 30 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS 1. Dönem) tercih işlemleri başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-DUS 1. dönem tercihleri, 30 Haziran saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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