2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Tercihleri Başladı
ÖSYM, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercihler 30 Haziran'a kadar yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS 1. Dönem) tercih işlemleri başladı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-DUS 1. dönem tercihleri, 30 Haziran saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel