2025 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sınavı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi sitesinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18-24 Kasım'da tercihleri alınan DUS 2. Dönem için yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel