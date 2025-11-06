2025 Diş Hekimliği Sınavlarının Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 12 Ekim'de uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını açıkladı. 33 numaralı sorunun cevabı düzeltildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 12 Ekim'de uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 2025-DUS 2. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Temel Bilimler Testi temel soru kitapçığında yer alan 33 numaralı sorunun "C" şıkkı olarak girilmiş doğru cevabının, "D" şıkkı olarak düzeltilmesine karar verildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.