2025 Diş Hekimliği Sınavı Sonuçları İptal Davası Nedeniyle Açıklanmayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2025 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1.Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 1.Dönem) sonuçlarının iptal davası sonrası açıklanacağını bildirdi.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025-DUS 1. Dönem ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nda (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması nedeniyle 2025 ÖSYM Sınav Takvimi'nde sonuç açıklama tarihi 15 Mayıs 2025 olarak duyurulan sınavların sonuçları yargı kararı sonrasında açıklanacaktır."