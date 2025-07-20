2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

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ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu yayınladı. Adaylar, 10 gün süreyle bu belgelere erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için bugün düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntülenme süreci, 30 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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