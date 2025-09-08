2025 DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, "e-Devlet Kapısı"ndaki "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden 11-15 Eylül tarihleri arasında (15 Eylül'de saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri, ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.