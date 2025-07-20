2025 Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Beijing'de Başladı

2025 Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Beijing'de Başladı
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Çin'in başkenti Beijing'de 16-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2025 Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, 'Ortak Bir Gelecek İçin Dünyayı Birbirine Bağlamak' temasıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de "Ortak Bir Gelecek İçin Dünyayı Birbirine Bağlamak" temasıyla 16-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2025 Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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