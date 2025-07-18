2025 Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Başlıyor

2025 Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16-20 Temmuz tarihleri arasında Beijing'de düzenlenen fuara 75 ülkeden 650'den fazla şirket katılıyor. Yabancı katılımcılar bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak toplam katılımcıların yüzde 32'sini oluşturuyor.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- 2025 Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, "Ortak Gelecek İçin Dünyayı Birleştirmek" temasıyla 16-20 temmuz tarihleri arasında Beijing'de düzenleniyor. Fuara 75 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 650'den fazla şirket ve kurumu katılıyor. Bir önceki fuara göre yüzde 3 artan yabancı katılımcılar, toplam katılımcıların yüzde 32'sini oluşturuyor. Bu yılki etkinliğe yurtdışından 170'in üzerinde ziyaretçi heyeti katılırken, 230'dan fazla katılımcı da fuara ilk kez katılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Mete Gazoz aşkını ilan etti

Altın madalyalı Mete Gazoz aşkını ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı

Taraftarlar çıldıracak! Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.