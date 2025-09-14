2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda Son Teknolojiler Sergileniyor
BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda çeşitli son teknolojiye sahip ürünler sergileniyor. Son teknolojik ürünler, etkinliği zenginleştirerek ziyaretçilere daha interaktif ve sürükleyici kültür ve turizm deneyimleri sunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel