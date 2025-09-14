Haberler

2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda Son Teknolojiler Sergileniyor

2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda Son Teknolojiler Sergileniyor
Güncelleme:
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen fuarda son teknoloji ürünler sergilenerek ziyaretçilere interaktif kültür ve turizm deneyimleri sunuluyor.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda çeşitli son teknolojiye sahip ürünler sergileniyor. Son teknolojik ürünler, etkinliği zenginleştirerek ziyaretçilere daha interaktif ve sürükleyici kültür ve turizm deneyimleri sunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
