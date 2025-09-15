2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda 900'den Fazla Anlaşma İmzalandı

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda inşaat, bilgi teknolojileri ve finans gibi sektörlerde 900'den fazla anlaşmaya imza atıldı. Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen ve pazar günü sonra eren fuar, güçlü küresel katılım ve ve dijital ticaret inovasyonuyla öne çıktı.

Shougang Park'ta gerçekleştirilen fuar 60'tan fazla ülke ve 20'den fazla uluslararası örgütten katılımcıları bir araya getirdi. Fortune Global 500 şirketleri, "unicorn" işletmeler ve sektörün önde gelen firmaları, fuarda yapay zeka, finans teknolojisi, sağlık hizmetleri ve yeşil teknoloji gibi alanlarda 198 yeni gelişmeyi ilk kez duyurdu.

Bu çerçevede hassasiyet gerektiren tıp uygulamaları, ultra yüksek çözünürlüklü görsel-işitsel teknoloji, fotonik kuantum bilgisayarları ve biyolojik hücre sensörleri gibi yenilikleri içeren 109 yeni ürün lansmanı yapıldı.

Birçok anlaşmanın yapıldığı fuarın onur konuğu olan Avustralya ile Çinli ortaklar arasında finans ve eğitim alanlarında işbirliğine yönelik 15 niyet anlaşması imzalandı.

Fuardaki dijital eşleşme platformu kullanılarak 8.500'den fazla iş görüşmesi yapılırken, profesyonel katılım geçen yıla göre yüzde 12 artışla 116.000'e ulaştı.